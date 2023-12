, difensore dell', ha parlato accanto a Simone Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad, ultima giornata della fase a gironi di Champions League che mette in palio la vetta del gruppo D: le sue dichiarazioni.- "Niente di che. Cerchiamo di lavorare sempre al meglio, scendendo in campo con la giusta voglia per arrivare alla vittoria. L'anno scorso non siamo riusciti a dare continuità e non vogliamo ripetere quell'errore".- "Lo sapevamo già prima dell'inizio del girone quanto fosse difficile, hanno grande organizzazione e qualità e l'hanno dimostrato all'andata. La loro è una qualificazione meritata, ma noi cercheremo la vittoria".- "Abbiamo cercato di imparare dagli errori dell'anno scorso, abbiamo iniziato sin da subito a lavorare nel migliore del modi. Siamo un grande gruppo ma la stagione è lunga e dobbiamo continuare così".- "Noi scenderemo in campo come sempre per portare a casa la vittoria. Non sarà facile, l'avversario ha qualità, ma cercheremo di vincere con il giusto atteggiamento".- "Non c'è un segreto particolare e non so se è il mio miglior momento, ma mi fa piacere avere la fiducia da parte di tutti: questo mi spinge sempre di più. Quando il mister decide di farmi giocare io cerco di fare il mio meglio".- "Penso che alla base dei risultati ci sia sempre il gruppo, a prescindere dal numero di italiani credo che il gruppo sia sano, sia valido. Stiamo bene insieme e lo trasmettiamo in campo, continuiamo così".- "Yann è un giocatore che ha grandi qualità, è giovane e ha grandi margini di miglioramento. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di farlo sentire a casa, veniva da un'esperienza e una cultura diverse. Lui si è messo subito a disposizione e ha voglia di migliorare. Ben vengano questi giocatori e questi ragazzi, penso che l'abbia già dimostrato in questa prima parte di stagione".