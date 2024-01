Inter, Darmian: 'Non sottovalutiamo il Napoli'

Anche Matteo Darmian ha parlato a Mediaset nel post-partita della sfida vinta 3-0 contro la Lazio e che ha portato l'Inter in finale di Supercoppa italiana.



MERITATA - "Abbiamo fatto una buona partita, con la giusta voglia. La Lazio ha qualità e lo sapevamo, però oggi abbiamo fatto una buona gara e meritato la finale".



LA FINALE - "Vincere aiuta a vincere, siamo convinti di quello che facciamo ma sarà una gara difficile. Il Napoli ha dimostrato il potenziale l'anno scorso, è una squadra che bisogna temere e la rispetteremo. Cercheremo di scendere in campo con la voglia di portare a casa il trofeo".



ATTACCARE UNA LINEA A 4 - "La linea a quattro stringe molto e allargando il gioco sapevamo che potevamo metterli in difficoltà. Al di là dell'aspetto tattico abbiamo fatto una grande gara a livello tecnico e di atteggiamento".