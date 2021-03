A pochi minuti dal fischio d'inizio di Parma-Inter ha parlato Matteo Darmian a InterTV: "Sarà una partita difficile, dobbiamo essere concentrati fin dall’inizio - dice il difensore nerazzurro -. Loro scenderanno in campo e daranno tutto, noi dobbiamo avere più fame e voglia per portare a casa i tre punti".



Quali sono i pericoli maggiori?

"Abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, sappiamo i loro punti di forza. Non stanno vivendo un momento positivo però hanno dei giocatori che possono far male nelle ripartenze. Dobbiamo stare attenti".



Piccola curiosità: tu ha disputato le prime tre giornate di questa stagione proprio al Parma.

"L’anno scorso per me è stato importante. Ho un bel ricordo, però quando l’arbitro fischierà sarò concentrato sull’Inter".