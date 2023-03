Il difensore dell'Inter Matteo Darmian ha parlato a Sky dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League:



"Sapevamo che non sarebbe stato facile, venivamo da una brutta sconfitta a La Spezia, sono state dette tante cose. Abbiamo fatto quello che dovevamo, una grande prova e siamo soddisfatti. La mia partita? Importante, come quella di tutta la squadra, titolari e subentranti. Questo è lo spirito che ci deve contraddistinguere da qui alla fine della stagione. Ora dobbiamo guardare al futuro con fiducia, daremo battaglia a chiunque pescheremo. Faccio un grosso in bocca al lupo al Napoli per domani".