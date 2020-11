Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Matteo Darmian ha dichiarato: "Le sensazioni sono positive, mi sto trovando molto bene. Conoscevo già il mister, avevo lavorato con lui in Nazionale. L'inserimento è stato semplice, ora sta a noi fare del nostro meglio".



SULLO SCUDETTO - "Spetterà a noi e a ciò che faremo in campo, noi dobbiamo pensare a lavorare giorno dopo giorno, i risultati arriveranno".



SULLA CARRIERA - "Nel calcio non c'è nulla di scontato. Sono cresciuto nel settore giovanile del Milan, ho fatto tutta la trafila, crescendo da un punto di vista umano e calcistico. Poi ho fatto le mie esperienze e ho deciso di andare in prestito, girando un po'. L'esperienza al Torino è stata importante, sono stato benissimo, ho sentito la fiducia dell'ambiente e del mister. Abbiamo raggiunto traguardi importanti, domenica farà un bell'effetto trovarlo da avversario. L'esperienza a Manchester è stata importante, un motivo d'orgoglio. Oggi sono qui, in un club altrettanto importante, cercherò di fare il meglio".



SU CONTE - "Il mister pretende tantissimo noi tutti i giorni, non solo la domenica. Cura ogni particolare, a questo livello sono queste cose a fare la differenza. E' uno che ha sempre voglia di vincere, la trasmette alla squadra".