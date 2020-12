Il terzino dell'Inter Matteo Darmian commenta a Sky Sport il successo sul Napoli: "Sapevamo che era una partita difficile, contro le grandi squadre ogni dettaglio può fare la differenza. Quando ho visto quella palla a metà strada mi sono buttato per prenderla e spostarla, il portiere mi ha fatto fallo e rigore giusto. Abbiamo vinto la partita, siamo contenti. Cerco sempre di lavorare e farmi trovare pronto quando il mister mi dà l'opportunità, da quando sono arrivato mi sono messo a disposizione e ho lavorato con determinazione. Penso si stia vedendo il risultato di tanto lavoro. L'esperienza in Inghilterra? E' stata molto importante, mi sono confrontato con una realtà e una cultura diversa che mi ha fatto crescere come giocatore e come persona. Giocare per un club importante come il Manchester United ti responsabilizza, così come giocare per l'Inter: sono due grandi club, quando si indossa una maglia così importante hai responsabilità maggiori e devi dare di più. Sorpreso di giocare da esterno? No, sapevo cosa potevo dare. Quando ho firmato sapevo di arrivare in un club con tanta concorrenza, ma è normale nelle grandi squadre: io cerco di farmi trovare pronto e dare il massimo quando entro in campo".