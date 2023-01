Matteo Darmian, esterno dell'Inter, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sull'Atalanta in Coppa Italia:



"Non so se è uno dei gol più belli della carriera, sicuramente uno dei più importanti. Skriniar? E' rimasto, non ho dubbi che da qui alla fine dell'anno darà il massimo. Il derby? faremo di tutto per vincere ancora"