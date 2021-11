A poche ore da Inter-Shakhtar Donetsk, Matteo Darmian ha fatto un bilancio della sua esperienza nerazzurra: "In un anno e mezzo qui ho giocato tante partite e vissuto molte emozioni - ha detto l'esterno durante un'intervista al Match Programme pre Inter-Shakhtar - Le gare in cui sento di aver lasciato il segno sono le due vittorie a San Siro con Cagliari e Verona, due 1-0 arrivati con un mio gol e importanti per lo scudetto".