L'Inter è partita questo pomeriggio per il Summer Tour in Asia, che si dividerà tra Singapore e Cina. Ecco tutte le date degli impegni ufficiali dei nerazzurri di Antonio Conte:



sabato 20 luglio, ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs Manchester United (International Champions Cup). Singapore, National Stadium



mercoledì 24 luglio, ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs JUVENTUS (International Champions Cup). Nanchino, Olympic Sports Center



sabato 27 luglio, ore 13.30 (ora italiana)

INTER vs PSG (International Super Cup). Macau, Taipa Olympic Sports Center