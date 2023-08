L’Inter di Simone Inzaghi appare la più seria candidata al titolo. I nerazzurri, secondo gli esperti, partono davanti a tutti e potrebbero centrare il tricolore numero 20, cucendosi così addosso la seconda stella, a 2,75. Per Inzaghi si tratterebbe del primo scudetto in carriera da allenatore dopo aver fatto incetta di coppe nazionali. Ma l’Inter dovrà guardarsi da tre temibili avversarie, tutte pronte a mettere le mani sul primato in Serie A. I Campioni d’Italia del Napoli, la Juventus e il Milan partono tutti alla pari alle spalle di Lautaro e compagni visto che sono appaiate in quota a 3,50. Gli Azzurri, passati dalla guida di Spalletti a Garcia, avranno il difficile compito di confermarsi; i ragazzi di Allegri, senza le coppe europee, concentreranno le loro forze verso il tricolore mentre i rossoneri, dopo un’estate costellata da tanti addii e nuovi arrivi, vuole riprendersi il titolo a distanza di due anni. Staccate le due formazioni capitoline, Lazio e Roma, entrambe offerte a 9,00. Se l’Inter parte in pole per lo scudetto, sembra essere una corsa a due, invece, la lotta per il trono di capocannoniere. Lautaro Martinez e Victor Osimhen, detentore del trofeo, sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza: gli esperti Sisal li vedono favoriti a 3,50. Ovviamente dai loro gol passeranno anche le fortune di Inter e Napoli. Il terzo incomodo appare Dusan Vlahovic che, dopo le tante voci di mercato, sembra destinato a guidare l’attacco della Juventus anche nella stagione che si apre nel weekend. Il bomber serbo è offerto a 6,00 per centrare un’impresa riuscita, in casa bianconera, solo a tre giocatori negli Anni Duemila: David Trezeguet, Alex Del Piero e Cristiano Ronaldo. Reduce da un’annata piena di infortuni, parte dietro Ciro Immobile, in quota a 7,50, mentre sognano il colpaccio due attaccanti della Nazionale: il titolo di capocannoniere a uno tra Gianluca Scamacca e Mateo Retegui pagherebbe 16 volte la posta.