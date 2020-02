I numeri sono da urlo, tanto da giustificare una capatina all'Olimpico per vederlo da vicino. Jonathan David ha attirato su di sé gli occhi del'Inter, perché la stagione che sta vivendo questo attaccante canadese è più che interessante: 22 gol e 10 assist in 37 presenze, per questo classe 2002 cresciuto a Brooklyn e acquistato dal club belga nel 2018 dall'Ottawa International Soccer Club. In campo contro la Roma in Europa League, dove a vederlo c'erano anche scout nerazzurri.



IL PREZZO - Profilo monitorato, quindi, dall'Inter, come tanti altri in Europa League, competizione che regala sempre giovani promesse. Uno di quei talenti futuribili, da veder crescere e comunque da tenere d'occhio. Anche perché la richiesta del Gent, al momento, è molto alta. Queste le parole del direttore sportivo ​Michel Louwagie a riguardo: "​A gennaio c’era un’offerta record sul tavolo, ma l’abbiamo rifiutata. Il nostro obiettivo è quello di tenere insieme questa squadra, anche dopo l’estate. Abbiamo prorogato il contratto di David fino al 2023 per una buona ragione. Non lasceremo andare un giocatore come lui per 25 milioni". Prezzo alto, per un giocatore in cui il Gent crede. E ci crede anche il suo agente.



L'AGENTE - ​Nick Mavromaras, agente dell'attaccante, parla così del ragazzo: "​Il Gent lo ha lanciato, ha fatto molto per lui. Capisco che vorrebbero tenerlo a lungo, ma Jonathan vuole fare carriera. Il campionato belga è fantastico per i giovani giocatori, ma il momento dell’addio è vicino e sarà in estate. I​l suo obiettivo è quello di giocare per uno dei primi cinque club del mondo. Ma per ora dobbiamo rimanere modesti. Il passo successivo della sua carriera non deve essere troppo grande". Inter, ma non solo: Ajax, Borussia Dortmund, Arsenal, Bayer Leverkusen, United, Porto, Lione ed Everton, questi sono i club interessati. Col giocatore che ha le idee chiare: nessun passo avventato, ci vuole una crescita graduale. Alla Haaland, che ha detto no a Juve e United per giocare con continuità. Domrtund, in un contesto ambizioso sì ma ideale. L'Inter osserva e aspetta: se crescerà arriverà il momento per provare a piazzare la zampata. Nel frattempo gli scout continuano a seguirlo...