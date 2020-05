Seguito tra le altre dall'Inter, Jonathan David non sembra interessato alla Serie A. Il gioiellino del Gent spiega a Sky Sports UK: "Non avrei mai immaginato che i grandi club si potessero interessare a me così presto, è qualcosa di travolgente, ma penso di essere in grado di poter fare un altro passo in avanti. È tempo di andare dove posso migliorare e il campionato che più fa per me in questo momento è la Bundesliga: è simile al calcio belga per tempi e fisicità, ma ovviamente la qualità in Germania è superiore e c'è più competitività".