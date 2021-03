Matthijs De Ligt, difensore della Juve e dell'Olanda, parla del connazionale Stefan de Vrij, centrale dell'Inter: "Blind è uno dei migliori giocatori con cui ho giocato. De Vrij gioca in Italia, è un giocatore più fisico e in fase difensiva è più forte di Daley. Penso che dipenda anche dagli avversari, In squadra c’è anche Natan Ake e altri giocatori. Abbiamo tante opzioni, magari sarò io a restare fuori. Queste decisioni spettano all’allenatore e dipendono dalla partita, noi giocatori facciamo ciò che ci viene chiesto".