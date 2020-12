Rodrigo De Paul e il futuro. Sarà un mese decisivo, il prossimo, per il numero 10 dell’Udinese, obiettivo di mercato dell’Inter, che ne vuole fare l’erede di Christian Eriksen, in quanto considerato, da Conte, più funzionale al suo progetto tattico. E per giocarsi il futuro, l'argentino è pronto a entrare nella scuderia di Raiola: come scrive gazzetta.it, c'è stato un incontro tra i due a Torino, prima della sfida tra friulani e granata. De Paul vuole Raiola per costruirsi un nuovo futuro e fare un salto di qualità nella sua carriera.