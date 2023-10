Stefan De Vrij a fine partita ha commentato così la vittoria a Sky Sport: "E' stata una partita molto importante per il girone, non abbiamo iniziato bene, abbiamo sofferto fino al gol, abbiamo perso troppi palloni ma dopo aver segnato siamo migliorati, abbiamo giocato meglio, abbiamo cercato il secondo gol e abbiamo dimostrato che sappiamo anche soffrire quando dobbiamo, una vittoria molto importante. Questa partita sapevamo che era importante per il girone, ora siamo messi bene ma ci sono ancora 3 partite da giocare, anche la prossima sarà importante per la qualificazione".