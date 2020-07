Intervenuto ai microfoni di Dazn, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, parla della sconfitta maturata contro il Bologna.



“Ci hanno rimontato nonostante la superiorità numerica e per questo c’è tantissima delusione. Nel primo tempo hanno avuto un’occasione sul finale dove ci ha salvato Samir, dobbiamo cercare di migliorare e fare meglio sotto certi aspetti. C’è ancora tanta strada da fare, troppo spesso non riusciamo a chiudere le partite e portarle a casa, come è accaduto anche oggi”.