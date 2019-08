Al termine della sfida vinta ai rigori contro il Tottenham, il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij, si è detto soddisfatto per la prestazione del gruppo.



“Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto in campo, abbiamo subito il loro inizio per poi riassestarci. Abbiamo messo in campo tanta qualità, tutta quella che abbiamo, come avete potuto vedere. Siamo in miglioramento”.