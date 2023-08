"Penso che oggi sia una partita fondamentale". Raggiunto da Inter TV, Stefan De Vrij ha parlato così della partita che vedrà i nerazzurri in campo contro il Cagliari: "Ci dobbiamo rendere conto, e ne parliamo spesso, che l'anno scorso abbiamo perso troppi punti con le piccole. Dobbiamo e vogliamo sempre vincere, oggi non sarà diverso".



Sfidate un Cagliari pericoloso, con tanti giocatori veloci e pronti a sfruttare gli spazi.

"Lo sappiamo e dovremo essere pronti, preparati e concentrati. Loro giocano diretti sulle seconde palle, con tanti cross. Ci siamo allenati bene in settimane e saremo all'altezza".