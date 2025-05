Getty Images

Inter, De Vrij ammette: "Non abbiamo meritato lo Scudetto, potevamo fare di più"

Federico Targetti

19 minuti fa



Stefan De Vrij, difensore dell'Inter a segno nell'inutile vittoria in casa del Como all'ultima giornata, ha parlato a Dazn:



“Abbiamo fatto il nostro. Sapevamo che dipendevamo dagli altri, più di questo oggi non potevamo fare, ora dobbiamo lasciarcelo alle spalle e prepararci alle spalle".



MERITO - "Se meritavamo lo scudetto? Alla fine non abbiamo meritato, merita chi è primo dopo 38 giornate. Però c’è la sensazione che potevamo fare molto di più in campionato".



RISCATTO FINALE - "Abbiamo una grandissima voglia di fare una grande finale la prossima settimana. Abbiamo fatto benissimo in Champions e faremo di tutto per finire bene".