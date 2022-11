Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco: "Qualificarci agli ottavi era l'obiettivo principale. Siamo venuti a Monaco di Baviera per fare una grande partita, loro sono fortissimi e sapevamo sarebbe stata dura. Ma ce l'abbiamo messa tutta. Si nota il percorso e i miglioramenti che abbiamo fatto, anche stasera con diversi interpreti che hanno avuto la possibilità di mettersi in mostra".



SEGRETO - "Abbiamo avuto un confronto prima della sfida contro il Barcellona: da lì in avanti abbiamo avuto spirito e atteggiamento diverso. Domenica contro la Juve sarà importantissima, vogliamo vincerla".