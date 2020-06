Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla ai microfoni di Dazn: "I pareggi con Atalanta, Lecce e Cagliari? Il mister ci chiede tanto, ma non credo sia quello il motivo di quei risultati. Non riuscivamo più a chiudere le partite: passavamo in vantaggio, ma alla fine non vincevamo. Sono punti che possono costare cari".



SU IMMOBILE - "Un grande, anche come persona. Lo sapevo già visto che ho giocato con lui. Fa tantissimi gol, ci crede sempre, punta sempre la porta. Marcarlo è molto difficile".