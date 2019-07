Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com dopo la partita vinta dall'Inter per 2-1 contro il Lugano:



Come stanno andando le cose?

"Molto bene, lavoriamo tantissimo fisicamente e tecnicamente. Mettiamo benzina nelle gambe per prepararci al meglio".



Cosa è cambiato con Conte?

"E' cambiato il modulo, con tre dietro cambia qualcosa. Ma non dovrebbe essere quello il problema, dobbiamo lavorarci e lo stiamo facendo".



Come è andata la prima settimana di lavoro?

"Molto bene, abbiamo avuto la possibilità di conoscerci coi nuovi giocatori e con lo staff. Non vediamo l'ora di andare avanti".



Cos'ha Conte rispetto agli altri allenatori?

"Non mi piace paragonare, è ancora presto. Lui ci fa capire bene quello che vuole per come ci parla".



Sulla situazione Icardi e sull'assenza di un attaccante:

"E' una questione che non ci riguarda, dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare".



Juve più vicina quest'anno?

"Guardiamo a noi stessi, a ciò che dobbiamo fare. Certo che cerchiamo di fare meglio dell'anno scorso, lavoriamo tutti i giorni per fare bene".



Cosa cambia con la difesa a tre? Tutti parlano di una grande difesa sulla carta.

"Sì ma non conta niente, dobbiamo abituarci a questo modulo; bisogna uscire bene e comunicare molto bene, questa partita è stata utile per crescere".



Lukaku ti piace?

"Cose che non ci riguardano...".