Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:



Quanta voglia c'è di reagire dopo la sconfitta nel derby?

"C'è tantissima voglia di fare un grande risultato e una grande partita. Il derby è alle spalle, abbiamo reagito in Coppa Italia e stasera dobbiamo dimostrare che squadra siamo".



Come l'avete preparata?

"Con tanta attenzione in entrambe le fasi, sicuramente affrontiamo una squadra forte con attaccanti fortissimi, quindi dovremo lavorare da squadra".



Pensa che, vista l'abilità delle difese, sarà una partita con poche occasioni?

"Se ripenso alla partita dell'andata... Ci sono stati tanti gol e tante occasioni, le due squadre giocano un calcio offensivo e cercano sempre di segnare".