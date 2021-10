Intervistato da Inter Tv, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, esprime la propria opinione sul pareggio maturato contro la Juventus a San Siro.



"Sono deluso per come è finita la partita, non per la prestazione. Quella c'è stata. Abbiamo fatto la partita che che dovevamo fare, c'è dispiacere per come è finita. Penso che quando all'80' sei in vantaggio la devi portare a casa, anche perché abbiamo concesso pochissimo. C'è tanto dispiacere per il gol finale preso. Con l'Empoli sarà una partita fondamentale, quindi andremo là per vincere. Rimane la delusione per il risultato, volevamo vincere e si è visto. Grazie ai tifosi per il sostegno, lo sentiamo: grazie di tutto".