Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla a Dazn dopo il pareggio con la Juventus: "C'è grande dispiacere per il risultato. Rigore? Ero vicino e inizialmente non sembrava niente, poi l'arbitro è andato al VAR e ha dato il rigore. C'è grande dispiacere per come è finita. Difesa? Abbiamo lavorato tanto in settimana sulle preventive, perché ultimamente abbiamo concesso troppo in ripartenza quando avevamo noi la palla. Dovevamo fare meglio e tenere un giocatore in più a difesa: penso che oggi abbiamo fatto bene e concesso poco".