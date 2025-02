Inter, De Vrij: "Dispiace per le italiane eliminate in Champions. PSV e Feyenoord..."

Il difensore dell’, ha parlato sul palco in occasione della presentazione del 20° Torneo Amici dei Bambini, l’evento benefico riservato agli Esordienti 2012 e a favore delle donne accolte e protette con i loro figli nelle comunità mamma-bambino e accompagnate verso il recupero della propria indipendenza negli appartamenti di semi e alta-autonomia organizzato dall'U.S. Aldini Bariviera.“Nella mia carriera ci sono stati anche momenti negativi ma portano sempre qualcosa a livello di esperienza. L’importante è rialzarsi sempre, ed è ciò che ho imparato quando ho vissuto questi momenti. Il calcio mi ha insegnato a non arrendermi mai”.“In Olanda i settori giovanili sono molto buoni, c’è molta più tecnica nella nostra scuola calcistica olandese. Guardate per esempio i giovani della nostra nazione che giocano a livelli top. In Italia quando sono arrivato sono migliorato tanto dal punto di visto tattico, un altro mondo la preparazione che c’è qui”.“Sappiamo la responsabilità che abbiamo dopo l’eliminazione dalla Champions League delle squadre italiane, mi dispiace sinceramente per quelle che sono fuori”.“Personalmente sono contento di affrontare una squadra olandese. PSV e Feyenoord sono due squadre molto forti”.