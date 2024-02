Inter, De Vrij è il titolare di scorta di Inzaghi: lui la 'novità', tutte le scelte verso l'Atletico

Simone Gervasio

"Vorrei sempre giocare, come tutti i calciatori. A volte il mister sceglie altri compagni, ma io sono uno che pensa sempre alla squadra per prima cosa. È importante, se non giochi sempre, sfruttare le tue occasioni". Parole e musica - viste anche le sue abilità al pianoforte - di Stefan De Vrij. Il difensore aveva parlato nel post di Inter-Salernitana, l'ennesima volta in cui l'olandese era stato chiamato in causa e non aveva fatto mancare il suo apporto. Un'altra occasione arriverà con la Champions League. Acerbi infatti sarà ancora out e toccherà nuovamente all'ex Lazio guidare la retroguardia contro Griezmann e compagni.



OBIETTIVO - Nella stessa intervista a Sky Sport, De Vrij aveva aggiunto: "Atletico Madrid? Abbiamo tanta fiducia in noi stessi, pensiamo che possiamo battere chiunque ma è sempre importante dimostrare la nostra qualità". Un leader dentro e fuori dal campo, come dimostra il rinnovo fino al 2025 e le 23 presenze già messe a referto in stagione. Stefan è l'unica deroga obbligata all'undici titolare che Inzaghi ha in mente per gli ottavi di finale di Champions League.



LE SCELTE - Davanti a Sommer, ci sarà lui con ai fianchi Pavard e Bastoni, utili in difesa, certamente, ma sempre più anche armi offensive. Si combineranno con Darmian e Dimarco, le scelte sugli esterni. Intoccabile il reparto di centrocampo con Barella e Mkhitaryan a far compagnia a Calhanoglu. Davanti la Thula: Thuram e Lautaro Martinez, gli attaccanti che devono spingere i nerazzurri in uno dei match più attesi della stagione.