L'Inter prepara la sfida con il Barcellona che avrà un peso specifico fondamentale in Champions League. Gli incroci non mancano, eppurein momenti diversi. Non solo due anni fa, quando il centrale olandese si liberava dalla Lazio a costo zero e il Barcellona ci ha pensato come alternativa ai propri titolarissimi, motivo per cui de Vrij ha poi scelto l'Inter che lo avrebbe messo al centro del proprio progetto.IL NO DI CONTE - Anchecon l'intenzione di fare una proposta economica importante. Provando a tentare Suning con la prospettiva di una plusvalenza enorme, tentando di regalare a Valverde un difensore di qualità tecnica anche nell'impostazione in pieno stile Barça., una versione trasmessa subito al Barcellona e su cui c'è stata la controfirma di. L'allenatore infatti prima ancora di entrare nel vivo del mercato con Ausilio e Marotta ha dato una linea guida chiara con una sorta di lista degli incedibili;per il progetto di Conte, né la dirigenza ha mai aperto alla sua cessione. Con buona pace del Barça che avrebbe sfondato il muro dei 50 milioni.