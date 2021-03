"Mister in realtà un giallo lo abbiamo preso, il suo".è stato ancora una volta uno dei protagonisti indiscussi per, in campo certamente, ma anche fuori, dove anche il siparietto in mixed zone nel post partita contro l'Atalanta con Antonio Conte (e ripreso dalle telecamere) ha ribadito l'attenzione ai dettagli che il difensore olandese sta mettendo con una- Livelli che in campo stan tornando quelli di un anno fa dopo un inizio di stagione non eccelso e in cui lui, così come tutta la difesa nerazzurra, ha pagato la scelta di un pressing altissimo che esponeva spesso la squadra a contropiedi letali. I numeri si sa raramente mentono eper intercetti, duelli vinti, contrasti, respinte e tackle. Sono solo due i cartellini gialli con l'unico dato in realtà parzialmente in calo che è quello dei duelli aerei vinti.o quasi e infatti Conte ha rinunciato a lui dal 1' soltanto in 6 occasioni in tutta la stagione in cui anche la società nerazzurraIl suo agente,più volte ha parlato del suo futuro lasciando però una piccola ombra.ha dichiarato soltanto un mese fa e da allora dall'Inter non è arrivato nessun aggiornamento. In realtà l'intesa sul rinnovo è già stata trovata,anche del suo costo a bilancio portando la scadenza dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2025. La vendita del club o di parte di esso blocca ancora tutto. Un dettaglio che non deve far preoccupare i tifosi nerazzurri. De Vrij non ha fretta e per l'Inter resta una certezza.