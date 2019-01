Così Stefan de Vrij ha parlato a Inter TV dopo il pareggio contro il Sassuolo: "Ci è mancato il gol. Lo abbiamo cercato, ma non siamo riusciti a farlo. E abbiamo anche subito alcune occasioni di un Sassuolo che è una buona squadra. Merito di Handanovic che ci ha salvato un paio di volte. Abbiamo fatto una buona gara, ma ci è mancata forse un po' di cattiveria davanti la porta. A volte abbiamo anche perso palloni banali, e loro sono veloci in contropiede. Si può far meglio. Il Torino? Partita importante per tornare a vincere, è quello che vogliamo. Anche loro sono una buona squadra, bisogna prepararla bene. San Siro con i bambini? È stato bello, anche se l'atmosfera è stata certamente diversa. Ma si sono fatti sentire".