Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, parla dei suoi inizi nel mondo del pallone al sito ufficiale nerazzurro: "Come ho iniziato a giocare a calcio? È stato naturale. Ho visto una palla e ho iniziato. Se ho mai chiesto autografi? Certo, sempre. C'erano due giocatori che vivevano vicino a me quando ero bambino, Dudek e Smolarek: mi sarebbe piaciuto farmi trovare davanti alla loro porta ogni settimana. Ogni volta sarebbe stata emozionante come la prima".