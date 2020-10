Intervistato da Sky, il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, presenta la sfida contro il Milan.

“Serve il de Vrij della scorsa stagione? Cerco di fare bene ad ogni partita con la stessa concentrazione e questa sera non sarà diverso. La sfida contro Ibra? Per me la sfida sarà Inter contro Milan e cercheremo di vincere facendo una grande partita. Com’è stata la preparazione alla sfida con tutti questi contagiati per Covid? Io sono stato in Nazionale e ho vissuto da lontano ascoltando le notizie. Ci dispiace ma non cambia niente per la partita che dovremo giocare”.