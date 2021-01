Intervenuto ai microfoni di Inter Channel, il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij, ha parlato del successo nel derby.



“Approccio giusto, la prestazione c’è stata. Ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo vinto. Sappiamo quanto è importante un derby, ci teniamo per l squadra, per la società e per i tifosi. Più bello vincere in rimonta o mettendo subito le cose in chiaro? Mi piace vincere”.