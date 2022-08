Intervistato da Inter tv a margine della sfida contro il Villarreal, il difensore nerazzurro, Stefan de Vrij, ha palesato la propria delusione per il precampionato disputato dalla sua squadra.



«Questo precampionato non è andato come volevamo. Meglio che succeda ora, certo. Ma non possiamo essere contenti. Abbiamo subito troppi gol, c’è ancora tanta strada da fare. E soprattutto in fase di non possesso dobbiamo assolutamente migliorare, perché quanto fatto finora non basta»