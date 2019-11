Alla vigilia della sfida di Champions contro lo Slavia Praga, il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.



Credi che questa sia la tua migliore stagione in carriera?

“La stagione è lunga, mi sento bene, sto facendo bene, ma voglio guardare avanti. Le partite già giocate sono il passato”.



Che differenze noti tra le gare in Italia e in Europa?

“Ormai è tanti anni che si gioca in Italia e conosciamo gli avversari. In Europa si conosce meno, sono più fisici, più tosti e si corre di più. Anche all’andata la partita è stata difficile, non abbiamo giocato bene, ma siamo cresciuti e siamo pronti per domani”.



In Europa non avete mai tenuto la rete inviolata, che differenze hai riscontrato rispetto all’Italia?

“In realtà contro il Dortmund in casa ci siamo riusciti. Ci sono giocatori forti, abbiamo incontrato Messi e Suarez, anche lo Slavia ha calciatori forti. Tutti vogliono vincere la partita e si attacca con tanti uomini. Non è mai facile, ma cerchiamo sempre di non subire gol, sappiamo che possiamo migliorare e ci alleniamo tutti i giorni per crescere anche in questo”.