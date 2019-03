Gran gesto dell'ex Lazio de Vrij: in Germania, al termine della partita contro l'Eintracht, pareggiata a reti bianche, ha regalato la maglietta ad un tifoso che ha esposto uno striscione per chiedergliela. Il difensore olandese non si è tirato indietro: maglietta concessa, selfie con il tifoso "gentile". L'Inter ha immortalato il bel gesto, ma sotto il post non sono mancate alcune note polemiche, ecco la risposta di un tifoso rossonero, con un chiaro riferimento allo scorso campionato: "de Vrij è stato così gentile anche in Lazio-Inter?". Ogni riferimento non sembrerebbe casuale.