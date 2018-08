Il difensore dell'Inter Stefan de Vrij parla a Sky Sport, analizzando il difficile avvio di stagione dei nerazzurri, reduci dal ko con il Sassuolo e il pareggio interno con il Torino: "Bisogna guardare avanti e concentrarsi sulla prossima. Le ultime due partite non sono andate bene, ma ormai è il passato e noi dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo ripartire subito da Bologna e restiamo fiduciosi, perché dobbiamo esserlo per vincere le partite. Sappiamo che dobbiamo iniziare sabato. Le parole di Spalletti? Quello che ha detto ci sarà molto utile nelle prossime partite".



DIFESA A TRE O A QUATTRO - "Per me è uguale, l'anno scorso ho giocato sempre a tre quindi mi sono abituato a quel modulo, però gli anni prima ho giocato a quattro, so fare entrambi".



ADATTAMENTO - "Mi trovo bene con tutti, con la gente con i compagni e lo staff. Sento che sto imparando nuove cose e sto migliorando, sono felice".



RESPONSABILITA' - "Sappiamo di avere una squadra forte che può fare molto bene, sappiamo anche di dover fare di più rispetto a quanto fatto nelle ultime partite".