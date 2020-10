La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione in nazionale del difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, e gli assegna l'insufficienza in pagella.



DE VRIJ 5,5 - “Dal suo lato si balla un po’ e per un tempo arrivano tutte le occasioni pericolose. Pellegrini è l’unico ad approfittare. Meglio da centrale (vedi Inter) che esterno dei tre”.