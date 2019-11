Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, ha parlato dal ritiro dell'Olanda ai microfoni di RTV Rijnmond: "Ora sono un difensore migliore rispetto ai Mondiali del 2014 in cui ho giocato da titolare. Devo rimanere positivo, fare sempre il massimo e aspettare la mia occasione". Ma per avere spazio non sarebbe un'idea quella di riciclarsi terzino destro, come avveniva ai tempi del Feyenoord? "Non occupo quel ruolo da molto tempo. Giocherei in qualunque ruolo l'allenatore avesse bisogno di me, ma sono venuto qui come difensore centrale".