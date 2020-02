Gara da grande ex per Stefan de Vrij che questa sera all'Olimpico torna con la maglia dell'Inter dopo aver vestito la maglia della Lazio ed aver saltato la sfida della passata stagione. I tifosi biancocelesti non hanno però dimenticato l'errore che costò la qualificazione alla Champions della Lazio nello scontro diretto contro l'Inter quando già era ufficiale il suo passaggio in nerazzurro.