Durante l'evento andato in scena al KAMO Store di Osaka ha preso la parola anche Stefan de Vrij, che ha parlato così dei propositi per la prossima stagione: "Ormai sono all'Inter da cinque anni, mi trovo molto bene, c'è un ambiente bellissimo. In passato abbiamo raggiunto obiettivi importanti, vogliamo continuare a crescere e migliorare".