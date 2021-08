L'Inter ha deciso di tenere in rosa come quinta punta il giovane attaccante uruguaiano Matias Satriano, richiesto invano da Cagliari e Crotone.



Altro prestito per Valentino Lazaro, a un passo dal Benfica. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono in uscita anche Salcedo, Colidio e Agoumé.