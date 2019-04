L'Inter ha deciso: via Perisic e Icardi, ma non Nainggolan. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, la società nerazzurra è pronta a cedere il croato, corteggiato dalla Premier, e l'argentino, stimato da Juve e Real Madrid, ma non il belga. Arrivato in estate, sotto contratto sino al 2022, è uno dei punti fermi di Spalletti, nonché, a più riprese, obiettivo di mercato di Antonio Conte. Chiunque sarà il prossimo tecnico dei nerazzurri, Nainggolan ci sarà.