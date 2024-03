Inter, deciso il futuro di Sanchez e Arnautovic

In vista della prossima stagione, l’attacco dell’Inter cambierà: in arrivo Taremi, ma non solo, anche perché il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi vorrebbe un altro ingresso nel reparto offensivo. In tutto questo, c’è da sciogliere il nodo sul destino di Sanchez e Arnautovic. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il cileno lascerà l’Inter, viste le possibili offerte da parte di alcuni club esteri.



Mentre per quanto riguarda l’austriaco, arrivato in estate dal Bologna, la sua figura nutre di fiducia da parte di società e staff tecnico. Possibile, dunque, una permanenza in nerazzurro, anche se le prestazioni annuali non sono state esattamente all'altezza delle aspettative.