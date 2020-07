Come spiega La Gazzetta dello Sport, in casa Inter va definita la situazione Radja Nainggolan: c’è spazio per un altro innesto e il club ha deciso di prendere un altro centrocampista oltre a Tonali visto che andranno via sia Gagliardini che Vecino, occhio perché c'è da "mai dare per svanita la pista Vidal", si legge.