Intervenuto dagli studi di Sky, l’ex attaccante di Juventus e Nazionale, Alessandro Del Piero, ha espresso la propria opinione in merito all’Inter di Simone Inzaghi.



“L’Inter ha qualche problemuccio e si è evidenziato ancora di più. Poi i nerazzurri sono stati anche sfortunati. Quest’anno, al di là dei gol mancati di Lautaro, ha dato la sensazione di poter segnare in modo diverso, non solo con gli attaccanti. Potenzialmente è una squadra che c’è, vive un momento critico. Come uscirà da questo momento dirà quanto l’Inter è matura per lo scudetto”.