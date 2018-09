Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus e opinionista Sky, parla di Radja Nainggolan: "La Roma si è privata di gente come Nainggolan, leader in campo ma anche fuori. Non è facile sopperire a certe assenze. Il belga non ha paura di nessuno, sa che tutti si fidano delle sue qualità, è un giocatore veramente forte che sa prendere la squadra nei momenti di difficoltà. È l’acquisto più importante per l’Inter, è un animale e un grande campione".