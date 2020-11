Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex attaccante della Juventus, Alessandro Del Piero, esprime il suo punto di vista sull'Inter e su Arturo Vidal, suo ex compagno in bianconero.



“Si nota che c’è qualcosa che non va all’interno. Deve scattare un episodio che fa tornare tutti allineati, perché sembra che la squadra non sia unita. Conosco bene Vidal, a volte va oltre. Ha sbagliato con la seconda ammonizione, non ho capito la prima”.