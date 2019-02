Intervenuto a Radio Sportiva, Delio Rossi esprime la propria opinione in merito al caso Icardi all'Inter.



"Questa situazione dispiace perché io ho avuto la fortuna di farlo esordire e di far sì che diventasse quel giocatore che è adesso. Penso che sia sbagliato mischiare il discorso professionale con gli affetti e il problema nasce nel momento in cui tua moglie o tuo fratello gestisce i tuoi affari, perché viene meno la razionalità. Dove lo vedrei? È un giocatore che io ho avuto a 19-20 anni ed era un tipo di giocatore, ora si sta trasformando, ma ha tecnica, elasticità, senso del gol e colpo di testa, quindi penso che abbia le caratteristiche per poter giocare in più di una squadra. Questa storia, però, gli si potrebbe ritorcere contro, perché le squadre importanti valutano un calciatore a 360°".