Intervistato da TuttoSport, Gigi Delneri parla di Rodrigo De Paul e ne tesse le lodi.



igi Delneri, al netto delle prime settimane con Iachini esonerato a inizio ottobre, è stato il primo allenatore italiano di Rodrigo De Paul. Alla guida dell'Udinese, nella stagione 2016-17, il tecnico friulano ha cercato di fornire al talentuoso calciatore argentino le coordinate per ambientarsi nel nostro campionato. Adesso, a quasi tre anni di distanza, il numero 10 dei friulani è vicino al grande salto in una big della Serie A. L’Inter è in pole. Delneri è convinto che sia il momento giusto.



“Se è pronto per un grande palcoscenico? Sono curioso, sarà un banco di prova importante. Ma sono fiducioso. Rodrigo ha qualità molto importanti. In questi anni ha fatto esperienza in ruoli diversi. Quindi è più completo. E lo hanno aiutato anche le prime presenze con la Nazionale. L’ho chiamato per fargli i complimenti proprio dopo la prima convocazione con l'Argentina. Su cosa deve migliorare? ​Dà ancora l’impressione di bearsi un po’ troppo delle sue giocate più spettacolari. Era quello che all’inizio mi provocava qualche arrabbiatura, in senso calcistico si intende. Ma questo è tipico dei giocatori di classe”.